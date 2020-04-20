Aleyna Tilki: Yıldız olmak istemiyorum

Corona virüsünü takip eden sokağa çıkma yasağının ardından evine kapanan şarkıcı Aleyna Tilki, yaptığı sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekiyor.

Farklı ruh halini gösteren paylaşımlara imza atan Tilki, kimi zaman bir küvet içerisinde çekilmiş fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunarken kimi zaman da gecenin birinde çekilmiş bir karesi ile takipçilerinin karşısına çıkıyor.

Birbirinden farklı ve renkli paylaşımlara imza atan Aleyna Tilki aynı zamanda bu karelerin yanına düştüğü notlarla yaratıcı kalemini de gözler önüne seriyor. Tilki yaptığı son paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Ben yıldız olmak istemiyorum. Gökyüzündeki yıldızlar eskiyorlar. Ben ben olmak istiyorum. Benim ışığımın genetiği yıldızlarınkinden farklı.”