Aleyna Tilki’den Ahmet Kaya’ya dikkat çekici mesaj

Şarkıcı Aleyna Tilki, tatil için Fransa'nın başkenti Paris'e gitti. Tilki bu ziyareti sırasında Ahmet Kaya'nın mezarına uğrayarak orada bulunan deftere dikkat çekici bir not bıraktı.

Üniversite eğitimi için ABD-Los Angeles’a taşınmaya hazırlanan Aleyna Tilki okul öncesi tatil kaçamağı yaptı. Fransa’nın başkenti Paris’e giden şarkıcı, şehrin sokaklarında verdiği pozları Instagram’da paylaştı. Tilki, hem çantasında hem de paylaşımında yazdığı “Sadece popülerim” mesajıyla dikkat çekti.

AHMET KAYA’NIN MEZARINI ZİYARET ETTİ NOT BIRAKTI

Tilki, Ahmet Kaya’nın mezarını ziyaret ettiği sırada bıraktığı notu bulan bir takipçisinin paylaştığı mesajı yayınladı. Tilki’nin mesajında şunlar yazıyordu:

“Uzakta olmanın zorluğunu, sevdiğim şeye en yakınken anladım. Sevmeseydim, ne uzak uzak olurdu ne de uzağın ismi… Gurbeti gurbet eden aşktı, aşk da sen… Burada yatan da uzak bildi sevdiğinden uzakta uzağı… Sevgiler”

Aleyna Tilki, Ahmet Kaya’nın mezarını ziyaret ettiği zaman yazdığı bu satırların altına imzasını attı ve bir de gülücük çizdi.