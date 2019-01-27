Aleyna Tilki’den annesine destek!
Yaklaşık olarak 1.5 aydır ABD’nin Los Angeles şehrinde bulunan Aleyna Tilki geçen gün İstanbul’a döndü. Muhabirler Aleyna’ya annesi Havva Öztel’in, Instagram’daki fotoşoplu fotoğrafını hatırlattı. Tilki: ”Annem sosyal medyada ilgi gören, takipçileri tarafından beğenilen bir kadın. Herkes yapıyor, annemin neyi eksik? O da yapsın. Fotoğrafı gördüm. Çok da abartılı değil” dedi.
NE OLMUŞTU?
Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel belini inceltmek isterken arka fondaki binalar da sağa-sola kaymıştı.