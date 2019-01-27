Aleyna Tilki’den annesine destek!

Geçen günlerde Aleyna Tilkinin annesi Havva Öztel bel bölgesine fotoşop uygulayarak öyle bir inceltmişti ki, arkadaki binalar da şekil değiştirmişti. Aleyna Tilki, annesinin yaptığı bu hareketi yorumladı.

Yaklaşık olarak 1.5 aydır ABD’nin Los Angeles şehrinde bulunan Aleyna Tilki geçen gün İstanbul’a döndü. Muhabirler Aleyna’ya annesi Havva Öztel’in, Instagram’daki fotoşoplu fotoğrafını hatırlattı. Tilki: ”Annem sosyal medyada ilgi gören, takipçileri tarafından beğenilen bir kadın. Herkes yapıyor, annemin neyi eksik? O da yapsın. Fotoğrafı gördüm. Çok da abartılı değil” dedi.

NE OLMUŞTU?

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel belini inceltmek isterken arka fondaki binalar da sağa-sola kaymıştı.

