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Aleyna Tilki’den çok konuşulacak İngilizce şarkı göndermesi
Aleyna Tilki’den çok konuşulacak İngilizce şarkı göndermesi
Geride bıraktığımız yıl sahte tık iddiaları üzerinden karşı karşıya gelen Hande Yener ve Aleyna Tilki bu defa İngilizce şarkı tartışmasıyla gündemde.
Magazin 15 Eylül 2018 - 10:36

Aleyna Tilki’nin söylediği Dipsiz Kuyum adlı şarkı kısa sürede dünya listelerinde üst sıralara çıkınca herkes kendi dilinde şarkı söyleyerek böylesi bir başarıyı elde eden genç şarkıcı Aleyna Tilki’ye övgülerde bulunurken, İngilizce bir şarkıyla şansını denemeyi tercih eden Hande Yener’e göndermede bulundu. İngilizce performansı pek de beğenilmeyen Hande Yener’in bu konuyla ilgili yorumu olmazken Aleyna Tilki konuşulanlar üzerinden bir paylaşımda bulundu ve üzeri kapalı bir şekilde meslektaşı Hande Yener’e gönderme yaptı. İşte Aleyna’nın o tweeti:

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Son güncelleme: 11:11 - 15.09.2018
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