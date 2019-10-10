Aleyna Tilki’den ‘Günaydın’ pozu

Şarkıcı Aleyna Tilki, eğitim için gittiği Amerika'dan takipçilerine bir 'Günaydın' pozu gönderdi.

Renkli kişiliğiyle müzik piyasasında dikkat çekici bir yerde olan Aleyna Tilki, eğitim için zaman zaman Amerika’ya uçuyor. Geride bıraktığımız gün annesiyle birlikte gittiği havalimanından fotoğraf paylaşan ve Amerika’ya uçan Tilki, ayağının tozuyla gittiği Amerika’dan fotoğraflar paylaşıyor.

SON POZU YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Instagram hesabını aktif olarak kullanan ve takipçileriyle bol bol fotoğrafını paylaşan Aleyna Tilki, karelerine düştüğü yorumlarla da dikkat çekiyor. Ancak genç şarkıcı bu defa dili dışarıda verdiği pozla gündemde. Tilki’nin ‘Günaydın’ notunu düştüğü kareye bazı takipçileri ‘Bu poz yakışmadı’ şeklinde yorumlar yaparken bazıları da genç kızın özgür tavırlarından hoşlandığını yazdı.