Aleyna Tilki’den inciler: ‘Aleyna Baba’ya bu yakışır’

Yeni şarkısının klibi için kamera karşısına geçen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, setten yaptığı paylaşımlarla kendisinden söz ettiriyor. Aleyna'nın son paylaşımı ise 'Aleyna Baba' hakkında oldu.

Genç yaşında kazandığı müzikal başarılarla dikkatleri üzerine çeken Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da öne çıkıyor. Yaptığı yorumlarla kimi zaman kafa karıştıran Tilki, kendisine yakıştırdığı ‘Aleyna Baba’ lakabı üzerinden bir video paylaşımında bulundu.

“EKİBİMİ KENDİMDEN HİÇ AYIRMAM”

‘Yalan’ adlı singleına klip çeken Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından ilginç bir video paylaştı. Sette yemeğini yerken görülen Tilki tavırlarıyla kendisinin uydurduğu ‘Aleyna Baba’ lakabı üzerinden konuştu ve şunları söyledi:

“Ekibimi kendimden hiç ayırmam ya ben de sette yerim ya da kendim nereden yiyorsam oradan onlara da söylerim. Aleyna Baba’ya bu yakışır. Ispanak yedim çok şükür”