Aleyna Tilki’den ‘öylesine’ bir yazı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve kimi zaman imzasını attığı uzun metinler paylaşan Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde eğitim için Amerika’ya uçmuştu. Burada çekilmiş karelerini takipçileriyle paylaşmaktan geri durmayan şarkıcı, bu defa da uzunca bir metin paylaştı. Tilki, ‘Yine öylesine ve yine içimdeki insanlara yazılmıştır’ ibaresiyle bitirdiği satırlarında şu ifadeleri kullandı:

“Merhaba.

Ve merhaba.

2.kez

Üçüncü kez merhaba

ve sonsuza denk sadece merhaba… Gerisini getirmek isteme,

Merhabada kalsın.

Hoş bi sohbet bile ‘Sadece bir merhaba' kadar büyük ve emin değil.

Asırlar önce kumsal üstünde,

Kumsalda oturan herkes komşuyken,

Sadece merhabalaştılar.

Ve bu yüzden asırlardır hala yaşarlar onlar, haberiniz var mı?

Hiçbir dalga,izlerini silemedi.

Çünkü iz bile bırakmadan,sadece oturdular ve YAŞADILAR orada.

Kim kumsala sahip olmak isterse,

Kim kumsalın sahibi olmak isterse,

İşte onlar öldüler…

Öldürüldüler…

Akan hafif su,

onların betondan temellerini,

yıkıp geçti…

En korkmadığın şey,seni en kolay yıkabilecek şeydi yani…

Merhaba oyuzden.

Sadece merhaba.

Senden korktuğum için,yalnızca merhaba…

Ötesi yok… Kumsalda gözüm yok,ben bir göçmenim.

Korkuyorum senden,yani yenilmezim.

Merhaba.

Ve merhaba.

2.kez

Üçüncü Kez merhaba

ve sonsuza denk ne ‘nasılsın' ne de ‘hoşçakal' ,

sadece merhaba…

-A.tilki (yine öylesine ve yine içimdeki insanlara yazılmıştır.)”