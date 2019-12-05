Aleyna Tilki’den ‘sürpriz var’ kandırmacası!

Renkli ve enerjik paylaşımlarıyla takipçilerini heyecanlandıran şarkıcı Aleyna Tilki, bu defa 'ters köşe' yaptı. Tilki hesabından paylaştığı fotoğrafın altına 'sürpriz var' notunu düştü ancak herhangi bir not paylaşmadı.

Müzik kariyerinde önemli adımlar atan ve yeni albümü için Amerika’ya uçan Aleyna Tilki, buradan paylaştığı fotoğraflarla beğeni topluyor. Birbirinden güzel fotoğraflarının yanısıra yağmura övgüler düzdüğü Instagram paylaşımlarıyla da gündem olan genç şarkıcı bu defa, hesabından paylaştığı son fotoğrafına ‘Merhaba sürpriz var’ notunu düştü. Instagram’da 2.5 milyon kişi tarafından takip edilen Tilki, muhtemel yeni bir proje için çekilmiş bir fotoğrafını ‘Merhaba sürpriz var’ notuyla paylaştı ancak takipçileri bu sürprizin ne olduğunu anlayamadı. İşte Tilki’ye gelen yorumlardan bazıları:

– “Allah aşkına çabuk gelsin klip”

– “Bu bir mükemmeliktir”

– “Yeni şarkıyı sabırsızlıkla bekliyoruz”

– “Sürpiz, bu güzel fotoğraf mıydı?”