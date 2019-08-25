Aleyna Tilki’den ‘vahşeti paylaşmam’ mesajı

Eski kocası tarafından kızının önünde vahşice öldürülen Emine Bulut’un ardından sosyal medya çok sayıda paylaşımla doldu. Kadına şiddeti eleştiren çok sayıda paylaşımın yanında bu saldırının görüntüleri de paylaşıma sokuldu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından haber ve görüntülerle ilgili yasaklar gelirken konuya dair en farklı bakışlardan biri gneç şarkıcı Aleyna Tilki’den geldi. Bulut’la ilgili paylaşım yapmadığı yönünde eleştirilen ve bazı takipçilerinden bu konuda mesajlar alan Tilki hiçbir kötü haberi paylaşmadığını söylerken, “vahşeti kalem, mürekkep, kitap, sanat ve kültürle yenebiliriz” ifadelerini kullandı. İşte Aleyna Tilki’nin o satırları:

“Diyorum hep…. Hiçbir kötü haberi paylaşmama nedenim aksine resim, müzik sanat paylaşma nedenim bu. ‪Bu güne kadar şiddeti oturduğunuz yerden hep paylaştınız. Ve şiddet bitti mi? Ya da azaldı mı? HAYIR. Aksine arttı bile…‬ ‪Bir de sanatı,kültürü,kitabı,mürekkebi,kağıdı kullansak ve paylaşmayı denesek?‬ ‪Vahşeti vicdan,‬ ‪vicdan yoksa da vizyon,bilinç ve kültür bitirecek…‬ Siz şiddeti bitsin diye paylaşıyor olabilirsiniz ama şiddet pornografisi,içinde şiddet olan insanları paylaştıkça daha çok coşturduğumuz bir olay! Üstelik bu vahşete şahit olmuş aile yakınlarına da bir saygısızlık bu. Kimse bu kadar mahrem olayların,mahrem olmaktan çıkmasını istemez. Klavyelerinizden dünyayı kurtarmaya kalkmayın bir daha. Vahşeti vahşetle yaşayarak değil, kalemle,mürekkeple,kitapla,sanatla ve kültürle bitireceğiz”