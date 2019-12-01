Aleyna Tilki’den yağmur dansı!

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve çoğu zaman da yazdıklarıyla eleştirilerin hedefinde olan Aleyna Tilki, son günlerde İstanbul’u etkisi altına alan yağmur hakkında paylaşımda bulundu. ‘Yağmurlu Gün’ etiketiyle paylaştığı yazılarda yağmurun aslında ne kadar da pozitif bir şey olduğunun altını çizen Tilki, ailelerden çocuklarını yağmura çıkarmalarını istedi. İşte Aleyna’nın yağmur dansı videoları ile süslediği o paylaşımı:

“Bulutlar falan ağlamıyor. Yağmur damlaları yeryüzüne inip benimle eğlenmek istiyor belkide… Doğayla bütünleşin, yağmurun altında ıslanın ve mutlu olun! Anneler babalar, çocuklarınıza ‘yağmurda dışarı çıkma hastalanırsın’ demeyin! Asıl yağmuru bilmeyen ve onunla bir olmayan insanlar hastadır, hem de kalıcı olarak!”