Aleyna Tilki’nin annesi demirleri yamulttu

Genç yaşta şöhret basamaklarına tırmanan şarkıcı Aleyna Tilki’nin annesi gittiği Hollanda tatilinden bir fotoğrafını sevenleriyle paylaştı. Yaptığı paylaşıma photoshop uygulayan Havva Öztel’i takipçileri yorum yağmuruna tuttu. Öztel’e gelen yorumların bazıları şu şekilde: ”Fotoşop olduğu çok belli yaa. Demirler yamulmuş”, ”Fotoşop yapacağım diye güzelim Amsterdam’ı yamultmuşsunuz”, ”Rezil etmişsiniz kendinizi” ifadelerini kullandılar.

HAVVA ÖZTEL DAHA SONRA FOTOĞRAFIN GERÇEĞİNİ YÜKLEDİ

Havva Öztel, kendisine gelen tepkilerin ardından photoshoplu fotoğrafını kaldırarak, orjinalini yükledi.

