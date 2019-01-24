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Aleyna Tilki’nin annesi demirleri yamulttu
Aleyna Tilki’nin annesi demirleri yamulttu
Geçtiğimiz sene eşi Mehmet Tilki'den boşanan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medya sayfasından yayınladığı photoshoplu fotoğrafıyla alay konusu oldu.
Magazin 24 Ocak 2019 - 08:18

Genç yaşta şöhret basamaklarına tırmanan şarkıcı Aleyna Tilki’nin annesi gittiği Hollanda tatilinden bir fotoğrafını sevenleriyle paylaştı. Yaptığı paylaşıma photoshop uygulayan Havva Öztel’i takipçileri yorum yağmuruna tuttu. Öztel’e gelen yorumların bazıları şu şekilde: ”Fotoşop olduğu çok belli yaa. Demirler yamulmuş”, ”Fotoşop yapacağım diye güzelim Amsterdam’ı yamultmuşsunuz”, ”Rezil etmişsiniz kendinizi” ifadelerini kullandılar.
897983_2HAVVA ÖZTEL DAHA SONRA FOTOĞRAFIN GERÇEĞİNİ YÜKLEDİ

Havva Öztel, kendisine gelen tepkilerin ardından photoshoplu fotoğrafını kaldırarak, orjinalini yükledi.
havvaoztel

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