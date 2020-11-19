Aleyna Tilki’nin balmumu heykeli karantinaya alındı

Aleyna Tilki'nin, corona virüsüne yakalandığı şüphesiyle aynı gün yaptırdığı testlerin biri pozitif biri negatif çıktı. Madame Tussauds Müzesi, bunun üzerine esprili bir paylaşımda bulunarak, şarkıcının figürünün karantinaya alındığını duyurdu.

Corona salgınına yakalanan ünlülerin sayısı her geçen gün artıyor. Son olarak genç şarkıcı Aleyna Tilki, corona testinin pozitif çıktığını açıkladı. Ancak Tilki, aynı gün yaptırdığı başka bir testten sonra ise sonucun negatif olduğunu öğrendi.

“BU TESTLERE NASIL GÜVENECEĞİZ?”

Sosyal medya hesabından corona testlerine tepki gösteren Tilki, “Bu testlere nasıl güveneceğiz?” dedi.

Madame Tussauds Müzesi tarafından Tilki’nin figürünün karantinaya alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Twitter hesabından corona testinin bir pozitif bir negatif çıktığını açıklayan @aleynatilkiofficial’a Madame Tussauds İstanbul olarak geçmiş olsun diyoruz.”