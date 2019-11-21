Aleyna Tilki’nin bebeğinin sırrı

Sabah erken saatlerde alışveriş merkezine gelen Tilki, gazetecilerin fotoğraf isteklerini kırmazken, objektiflere poz vermeden önce şoföründen bebeğini istedi. Bebeğini kucağına aldıktan sonra muhabirlere poz veren güzel şarkıcı alışveriş turuna başlamadan önce gazeteciler ile ayaküstü sohbet etti.

“KENDİME ÇOK BENZETİYORUM”

Muhabirlerin; bebeğin sırrını, neden hiç yanından ayırmadığını sorması üzerine Aleyna Tilki, “Bu bebeği kendime çok benzetiyorum, kendimi de çok sevdiğim için onu yanımdan ayırmıyorum. Kendi kendime geziyormuşum gibi geliyor” dedi. Kısa süreli sohbetin ardından gazetecilere “kolay gelsin” diyerek alışveriş turuna devam eden Aleyna Tilki uzun süre alışveriş yaptıktan sonra özel aracı ile alışveriş merkezinden ayrıldı.