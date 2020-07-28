Aleyna Tilki’nin danslı anonsu!

Karantina döneminde evde geçirdiği günlerin acısını çıkartmak isteyen Aleyna Tilki, şimdilerde sürekli olarak yeni bir etkinlikle gündeme geliyor.

Sosyal medya hesabını yer aldığı projelerden haberlerle dolduran Tilki, son olarak bir dergi çekimi sırasında dans ederken görüldüğü videoyu Instagram hesabından paylaştı.

Son zamanlarda sadece şarkılarıyla değil aşk hayatı ve yüksek rakamlara imza attığı reklam kampanyalarıyla da adından söz ettiren Aleyna Tilki bu defa bir dergi çekimi için objektif karşısına geçti.

Takipçilerine ‘Sürpriz gelecek’ notuyla duyuruda bulunan Tilki, dans ettiği video ile kısa sürede on bini aşkın beğeni aldı.