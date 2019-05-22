Aleyna Tilki’nin derdi büyük!

Yeni albümünün hazırlık süreci için Amerika’da bulunan şarkıcı Aleyna Tilki’nin twitter hesabı kapatıldı. Tilki’nin hesabının kapatılmasında gerekçe olarak 13 yaşından önce üye olması gösterildi.

ALEYNA TİLKİ “BIKTIM”

Paylaşımlarının birçoğunun silindiğini belirten genç şarkıcı, “Twitter kimliğimi ve 2000’li olduğumu deşifre etti. 13 yaşımdan önce Twitter kullanıp kuralları ihlal ettiğim için hesabımı kapattı. Şu an yeniden açtım hesabımı… Çoğu tweetim silindi. Offf yaş 18 oldu bile ve hâlâ sorun yaşıyorum. Twitter bile yaşımla uğraşıyor, bıktım” dedi.

