Aleyna Tilki’nin hedefi dünyanın sevilen bir ismi olmak

Aleyna Tilki’nin hedefi dünyanın sevilen bir ismi olmak

Henüz reşit olmadan içkili yerlerde sahne aldığı için Türkiye gündemine oturan ve sonrasında da kendisi için çıkarılan bir yasak ile 18 yaşına kadar sahnelerden uzak kalan Aleyna Tilki, şimdilerde kazandığı başarıların tadını çıkartıyor. Yurt dışına açılmak adına imzalar atan Tilki, kariyer hedefleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Genç şarkıcı ayrıca maske konusunda uyarı yaptı.

Amerikan müzik devi Warner’la anlaşan genç şarkıcı Aleyna Tilki, çocukluk arkadaşıyla Bebek’te kameralara takıldı. Adım adım dünyada yükselmek istediğini söyleyen Tilki, “Eninde sonunda dünyanın sevilen bir ismi olmak istiyorum” diye konuştu.

Aleyna Tilki, keyifli vakit geçirmek adına buluştuğu çocukluk arkadaşıyla birlikte kameralara yakalandı. Tilki, gazetecilerin soruları içtenlikle yanıtlarken yeni projelerine dair bilgiler verdi.

Tilki, dünya üzerinde sevilen bir şarkıcı olmak istediğini söyleyerek, “Ben emin adımlarla yürümek istiyorum. Eninde sonunda dünyanın sevilen bir ismi olmak istiyorum” dedi. Gazetecilerin röportaj teklifini geri çevirmeyen genç şarkıcı Aleyna Tilki, sorulan “Yeni bir projeniz var mı?” soruna, “Evet, yeni bir projem var. Güzel bir proje olacak. Zaten duyurduk. Warner Music ile anlaştık. Şimdi bir albüm yapıyorum. İngilizce albüm yapıyorum” ifadelerini kullandı.

“MÜTHİŞ BİR BOMBA PATLATMAK İSTEMİYORUM”

Güzel popçu, sorulara içtenlikle cevap vererek, “Ben emin adımlarla yürümek istiyorum. Müthiş bir bomba patlatmak istemiyorum. Adım adım dünyada yükselmek istiyorum. Belki birinci şarkıda belki üçüncü şarkıda ama eninde sonunda dünyanın sevilen bir ismi olmak istiyorum” dedi.

“İNSANLAR ÇOK SALDI”

Aleyna Tilki’den vatandaşlara maske konusunda sitem ederek, “Bence insanlar çok saldı. Maske takmıyorlar. Bence ikinci dalga gelecek. İnsanlar kesinlikle dikkat etmeli” şeklinde uyarılarda da bulunmayı ihmal etmedi.