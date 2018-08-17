Aleyna Tilki’nin kıyafet seçimine Demet Akalın’dan ilginç yorum

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Kendisini izlemeye gelen kalabalığa seslenen ve “Dünyanın en güzel şeyi sevgiyi mutluluğu paylaşmak. Sizlerle birlikte bu coşkuyu sevgiyi paylaşıyoruz bundan aşırı keyif alıyorum” şeklinde konuşan Tilki büyük alkış aldı.

KENDİSİNİ ELEŞTİRENLERE SESLENDİ

Sahnede klibiyle ilgili gelen eleştirilere de cevap veren Tilki, “Yalnız Çiçek’in klibi için, müziği ile uyumsuz demişlerdi. Ben de her konserimde bu konuyla ilgili açıklama yapmaya karar verdim. Klibin sanat yönetmeni benim, bu yüzden eleştirilerle ilgili anlamayan insanlara ipuçları vereceğim. Şarkıda yüreğimle dokunsam çiçeğine gibi sözler geçiyor, sürrealist anlatımlar var. Bu kadar değerli, gerçek üstü bir anlatımı olan şarkıyı stüdyo klibiyle bitirip kenara koyamazdık, biz bu şarkının hak ettiği klibi çektik” diye konuştu ve hayranları için Yalnız Çiçek şarkısını tekrar seslendirdi.

DEMET AKALIN’DAN PAYLAŞIM

Aleyna Tilki’nin konser için tercih ettiği kıyafet beğenilirken, Tilki’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma yorumda bulunan isimlerden biri de şarkıcı Demet Akalın oldu. Tilki’nin kıyafetini beğendiğini söyleyen ve daha önceki tercihlerinin çocukça olduğunu iddia eden Akalın şunları yazdı: “Şükür şu çocuk çocuk bebek kıyafetlerini bıraktın! Nefis olmuşsun böyle”



Demet Akalın’ın yaptığı bu yorumun ardından Tilki’nin yüzlerce takipçisi Akalın’ı eleştirirken ona destek veren isimlerin olması da dikkatlerden kaçmadı.