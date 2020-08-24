Aleyna Tilki’nin kokoreçli kahvaltısına yorum yağdı

Her hareketi ve açıklamasıyla olay olan Aleyna Tilki, yine ilginç bir paylaşıma imza attı… Güzel şarkıcı, dün twitter hesabından kokoreç pide fotoğrafı paylaştı. Tilki, tweet’ine de “Sabahları kokoreç pide yenir” notunu yazdı.

Tilki’nin ilginç damak lezzetine takipçileri şu yorumları yaptı:

“Sabah bunu yiyen midesini kaybeder”, “Ne yaparsan yap arkandayız ama bu kadarı da fazla”, “Kokoreç gece yenir Aleyna Hanım!”, “İştahımızı kaçırdın yaa!”, “Nasıl bir miden var?”, “Bence yenmez gereksiz”, “Çok sağlıksız”, “Sonunda kendim gibi midesiz birini buldum…”