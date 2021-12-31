Aleyna Tilki’nin saplantılı hayranının ifadesi ortaya çıktı

Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin ailesiyle yaşadığı siteye izinsiz girerek nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan gözaltına alınan Muhammed Erkam A.'nın ifadesi ortaya çıktı.

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Aleyna Tilki’nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Muhammed Erkam A., İstanbul Anadolu Başsavcılığı’ndaki ifadesinde şarkıcının evini internetten öğrendiğini, Pencak Silat (dövüş sanatı) adlı sporu yaptığını ve bu nedenle tellerden geçerek site bahçesine girdiğini anlattı.

Tilki’nin oturduğu daireyi bulamayınca komşusuna sorduğunu ve zile bastığını ama kimsenin açmadığını anlattı.

“UYUYAKALDIM”

Tilki’nin komşusunun güvenliği arayarak kendisi için “tekin birisi değil” ifadesini kullandığını da duyduğunu söyleyen Muhammed Erkam A., kaçmadığını, güvenlikte Aleyna Tilki’yi beklediğini o ara uyuyakaldığını anlattı.

Daha sonra güvenlikle birlikte polisin geldiğini söyleyen Muhammed Erkan A., karakolda Aleyna Tilki’yi gördüğünü belirtti.

SERBEST BIRAKILDI

Muhammed Erkam A., çıkarıldığı İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yurt dışına çıkma yasağı, Aleyna Tilki’nin ikametgahına, iş yerine, bulunduğu yerlere 500 metreden fazla yaklaşmama şeklinde adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.

“ANNEM ARADI ‘KORKUYORUM’ DEDİ”

Aleyna Tilki ise İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nda verdiği ifadede, konseri için annesiyle evden ayrıldığını, annesinin konser bitmeden eve geçtiğini, kendisini arayarak ‘her yerde polis var korkuyorum’ dediğini anlattı.

Hızlıca eve gittiğinde şüphelinin yakalandığını gördüğünü söyleyen Aleyna Tilki, kendisinden şikayetçi ve davacı olduğunu belirtti. (DHA)



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