Aleyna Tilki’nin saplantılı hayranında evinin krokisi çıktı!

Saplantılı hayranı yüzünden zor zamanlar geçiren şarkıcı Aleyna Tilki'nin açtığı davada şaşırtan detaylar ortaya çıktı.

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Şarkıcı Aleyna Tilki’nin ailesiyle yaşadığı siteye izinsiz giren Muhammed Erkam A. hakkında ‘nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlal etme’, ‘kişilerin huzur ve sükununu bozmak’ suçlarından 1 yıl 3 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Muhammed Erkam A.’nın şarkıcıya daha önce 3 kez çiçek gönderdiği, evinin adresini bu nedenle bildiği, olaydan önce de siteye giderek gözlem yaptığı ve krokisini çıkardığı anlatıldı.

Olay gecesi jiletli tel örgülerden geçerek evin bulunduğu siteye girdiği anlatılan iddianamede, toplanan güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin suçlamaya konu eylemi gerçekleştirdiğinin belirlendiği belirtildi.

UZLAŞMA OLMADI

Soruşturma, uzlaştırma kapsamında olan ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ suçundan yürütüldüğü için yasal zorunluluk gereği Uzlaştırma Bürosu’na gönderilmişti.

Uzlaştırmacının görüşmeleri sonucunda, Aleyna Tilki ile Muhammed Erkam A. arasında bir uzlaşma sağlanamadığı da iddianamede belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Muhammed Erkam A., 29 Aralık 2021’de gece geç saatlerde Aleyna Tilki’nin evinin bulunduğu siteye tellerden geçerek girmişti. Şarkıcının evinin kapısına kadar giden Muhammed Erkam A., Tilki’nin şikayeti üzerine gözaltına alınmıştı.

İstanbul Anadolu Başsavcılığı’ndaki ifadesinde Aleyna Tilki’nin evini internetten öğrendiğini, Pencak Silat adlı sporu yaptığını ve bu nedenle tellerden geçerek site bahçesine girdiğini anlatmıştı. Tilki’nin oturduğu daireyi bulamayınca komşusuna sorduğunu ve zile bastığını ama kimsenin açmadığını anlatmıştı.

Muhammed Erkam A., ifadesinde kaçmadığını, güvenlikte Aleyna Tilki’yi beklediğini, burada polisin kendisini gözaltına aldığını söylemişti. Muhammed Erkan A., Aleyna Tilki’yi karakolda gördüğünü de belirtmişti.

Aleyna Tilki savcılık ifadesinde şüpheliden şikâyetçi ve davacı olduğunu bildirmişti. (DHA)

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