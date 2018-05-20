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Aleyna Tilki’nin sosyal medya hesabındaki cinsel içerikli yorumlar ailesini çıldırttı
Aleyna Tilki’nin sosyal medya hesabındaki cinsel içerikli yorumlar ailesini çıldırttı
Türkiye'de ünlü olmak çok zor zanaat! Şarkıcı Aleyna Tilki'nin sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafların altına takipçilerinin yazdığı cinsel içerikli ve küfürlü paylaşımlar okuyanların yüzünü kızartıyor. Bu durumun Aleyna Tilki'yi ve ailesini de çok rahatsız ettiği, özellikle baba Mehmet Bey'in çok öfkelendiği öğrenildi.
Magazin 20 Mayıs 2018 - 15:46

18 yaşına giren şarkıcı Aleyna Tilki, şöhret merdivenlerini hızla tırmanmaya devam ederken, paylaşımları ve yaptıklarıyla da magazin gündemini belirliyor. Yetenek Sizsiniz programında söylediği şarkıyla ünlenen Tilki, Instagram hesabında sık sık paylaşım yapıyor.

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Yaptığı her paylaşım binlerce beğeni alan Tilki’ye takipçilerinin yazdığı yorumlar da dikkat çekiyor. Ancak öğrenilenlere göre Tilki’ye yapılan küfür ve cinsel içerikli yorumlar hem Tilki’yi hem de ailesini aşırı derecede rahatsız etmeye başlamış. Ancak bir popüler figür olarak sosyal medya kullanıcısı olmanın zorunluluğunu çok iyi bilen Tilki, şimdiye kadar bu tip yorumlara bir önlem alamadı.

aleyna11Özellikle Tilki’nin babası Mehmet Bey’in kızına yönelik küfürlü ve cinsel içerikli paylaşımlardan çok rahatsız olduğu da öğrenildi.

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Son güncelleme: 16:17 - 20.05.2018
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