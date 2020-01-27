Aleyna Tilki’nin yanından ayırmadığı sayfa…

Şarkcı Aleyna Tilki, uçağın içinden yaptığı bir paylaşımda bir kitaptan koparılmış olan sayfanın fotoğrafını 'Bu sayfa hep, her yerde benimledir' notuyla yayınladı.

Kariyerinin henüz başında olmasına rağmen yaptığı anlaşmalarla dikkat çeken ve beğeni toplayan Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından da dikkat çekici paylaşımlara imza atıyor. Kimi paylaşımları üzerinden eleştirilen Tilki bu defa Oruç Aruoba’nın Yürüme adlı kitabından bir sayfanın fotoğrafını paylaştı. Üzerinde;

“Yerini bulan kişi yerleşir. Yol yerde sona erer yük iner, yön kalkar ama bir yerden bir kez kalkıp yönü tutturup yükü sırtlayıp yola çıkan kişi artık dursa hatta yerleşse bile bir yerde hep hazırdır artık. Yola da yöne de yüke de…” satırlarının bulunduğu sayfayı Tilki; “Bu sayfa hep, her yerde benimledir” notuyla paylaştı.