Aleyna Tilki’nin yeni şarkısının sözleri… İşte Aleyna Tilki Yalnız Çiçek izleme linki ve şarkı sözleri!

Aleyna Tilki’nin yeni şarkısı Yalnız Çiçek’in klibi YouTube üzerinden yayınlandı ve büyük ilgiyle karşılandı. Söz ve müziği Yıldız Tilbe’ye ait olan parçaya çektiği yeni klip ile yaza damga vurmaya hazırlanan Tilki’nin klibi bir saatlik süre içerisinde 300 bini aşkın izlenme rakamına ulaştı. Aşağıdan Aleyna Tilki’nin yeni klibini izleyebilirsiniz.
ALEYNA TİLKİ YALNIZ ÇİÇEK
ALEYNA TİLKİ YALNIZ ÇİÇEK ŞARKI SÖZLERİ
O derin uçurumlarda açan
Dikeni zehirli yalnız çiçek
Suç olur muydu seni bir kez koklayıp ölmek
Fırtına olsam kırsam dikenini
Yüreğimle dokunsam çiçeğine
Bu inat bu dik bakış neden gözlerime
Kendini bırak bırak artık benim cennetime
Ayrı iklimsin ne çare
Ben sana vurgun biçare
Sarardım soldum hasretinle
Ayrı iklimsin apayrı
Sert soğuklar mağrur sevdalı
Kavrulup yanarım be niye…