Aleyna Tilki’ye rakip olacak

Yaptığı taklitler ile tanınan Sefa Doğanay, yeni bir single çıkaracağını ve Aleyna Tilki'ye rakip olacağını söyledi.

Sefa Doğanay, geride bıraktığımız gün İstinyePark’da objektiflere takıldı. Markalar Sokağı’nda ki dünyaca ünlü mağazaları dolaşırken gazetecilerin objektiflerine yakalanan Doğanay, sahnede ve sosyal medyasında canlandırdığı Pelinsu karakteri ile bir single projesi olduğunu dile getirdi.

Doğanay “Ekonomik olarak hiç bir beklenti içerisinde olmayacağım ama gençlerin seveceğine emin olduğum bir single projem var. Aleyna’ya rakip olacağım” dedi. Doğanay, “Neriman abla” karakteri ile ilgili hazır bir senaryosu olduğunu de belirterek, “Bir yapımcı ile toplantı gerçekleştirdik, bu sezon onu da çekme ihtimalimiz var” açıklamasını yaptı.