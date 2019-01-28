Aleyna Tilki’yi geçen fenomen Reynmen

Birçok kişinin Reynmen olarak tanıdığı Yusuf Aktaş, yeni yayınladığı şarkısı ‘Derdim Olsun’ adındaki yeni şarkısı ile 24 saat içerisinde 11 milyonun üzerinde bir izlenme sayısına ulaştı. Bu sayıyla birlikte de 24 saat içerisinde en çok izlenen video rekorunu kırmış oldu. Aleyna Tilki’nin ‘Sen Olsan Bari' adını verdiği şarkısı, YouTube’da bir günde 6 milyon izleyiciye ulaşmıştı. Şarkı yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın diğer ülkelerinde de fazlasıyla ilgi görüyor. ‘Derdim Olsun’ YouTube'un ‘trending' sayfasında hızla ilerledi ve üç günde 23 milyonu aşan bir izlenme oranına ulaştı.