Aleyna yine iddialı… ‘Türkiye’de böyle bir iş yapılmadı!’

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, ABD'de Hollywood'un ünlü isimleri ile komşu olduğunu belirtti. Ünlü prodüktör ve DJ Diplo ile ortak bir projede yer aldıklarını belirten Tilki, "Şimdiye kadar Türkiye Cumhuriyeti’nde böyle bir iş yapılmadı. Biraz daha zamanı gelsin açıklayacağım" dedi.

Aleyna Tilki, önceki gün Kadıköy’de bulunan bir mekanda görüntülendi. Los Angeles’taki eğitimine ara vererek kısa süreliğine Türkiye’ye gelen Aleyna Tilki, “Türkiye’yi çok özlüyorum. Ara sıra gelip gidiyorum. 3 gün sonra tekrar döneceğim” dedi.

Amerika Hollywood Hills'de yeni bir eve taşındığını doğrulayan Tilki, Ben Affleck, Sharon Stone ve Kevin Costner gibi dünya starlarıyla komşu olmasıyla ilgili olarak söyle konuştu: “Hollywood’da o tarz çok insanla tanışıyorum. Görüşüyorum da. Her birinden ilham da alıyorum. Tecrübelerini dinliyorum. Hepsi artık komşum oldu.”

Şu anda birçok dünya starıyla çalıştığını ifade eden Tilki, gazetecilerin “Sizin tarzınıza en yakın isim Justin Bieber galiba” sözü üzerine “Justin Bieber ile kaç kere karşılaştım. Neler yaşadım. Anlatmak istemiyorum. Fakat ben daha çok işin mutfağında olan insanlarla iş içindeyim. İsim vereceğim ama sürpriz bozulacak. Türkiye’de bu ilk defa prodüktör Diplo ile iş yapan ben olacağım. Şimdiye kadar Türkiye Cumhuriyeti'nde böyle bir iş yapılmadı. Biraz daha zamanı gelsin açıklayacağım” diye konuştu.