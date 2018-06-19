Aleyna Tilki’den ‘alkol ve uyuşturucu kullanmadım’ paylaşımı

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Şimdilerde yeniden yorumladığı Yıldız Tilbe şarkısıyla gündemde olan Aleyna Tilki sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Paylaştığı videoda garip şeyler söyleyen ve ilginç hareketlerde bulunan Tilki bu paylaşımı üzerinden çok sayıda eleştiri de aldı. Tilki olaydan sonra hakkında yapılan yorumlardan birinin üzerinden paylaşımda bulundu ve söz konusu videoda sadece eğlendiği için o şekilde görüldüğünü alkol ya da uyuşturucu kullanmadığını söyledi.