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Aleyna Tilki’den ‘alkol ve uyuşturucu kullanmadım’ paylaşımı
Aleyna Tilki’den ‘alkol ve uyuşturucu kullanmadım’ paylaşımı
Şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından geride bıraktığımız günlerde ilginç bir video paylaşmış ve bu görüntüler üzerinden çok sayıda eleştiri almıştı.
Magazin 19 Haziran 2018 - 08:55

Şimdilerde yeniden yorumladığı Yıldız Tilbe şarkısıyla gündemde olan Aleyna Tilki sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Paylaştığı videoda garip şeyler söyleyen ve ilginç hareketlerde bulunan Tilki bu paylaşımı üzerinden çok sayıda eleştiri de aldı. Tilki olaydan sonra hakkında yapılan yorumlardan birinin üzerinden paylaşımda bulundu ve söz konusu videoda sadece eğlendiği için o şekilde görüldüğünü alkol ya da uyuşturucu kullanmadığını söyledi.

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Son güncelleme: 09:11 - 19.06.2018
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