Aleyna’nın deve keyfi

Genç yaşta başlayan müzik kariyerini başarılı bir şekilde sürdüren Aleyna Tilki, sosyal medya hesabını son derece aktif kullanıyor. İçinden gelen her şeyi takipçileriyle paylaşan ve kimi zaman bu tarzı yüzünden eleştirilen Aleyna bu defa Dubai ziyareti sırasında çekilmiş fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

ALEYNA DEVE ÜZERİNDE

Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti gerçekleştiren ve buranın en gözde tatil yeri olan Dubai’de sıcağın tadını çıkartan Tilki, Instagram hesabı üzerinden Duabi deneyimlerini takipçileriyle paylaştı.

Deve üzerinde çekilmiş fotoğrafını da hesabına yükleyen genç şarkıcı bu kareleri Uzaylı emojisi ve Arapça olarak yazdığı ‘iyi akşamlar’ notu ile süsledi.