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Aleyna’nın isyanı: Şarkının sahtesi bir gecede üç numara oldu
Aleyna’nın isyanı: Şarkının sahtesi bir gecede üç numara oldu
Şarkıcı Aleyna Tilki'nin, Emrah Karaduman'la birlikte yaptığı 'Dipsiz Kuyum' şarkısı dijital mecrada yayınlanmaya başlar başlamaz dünya listelerinde üst sıraya yükseldi.
Magazin 12 Eylül 2018 - 08:10

Şarkının bu hızlı yükselişi karşısında mutluluğunu yaptığı sosyal medya paylaşımları ile takipçilerine ileten Aleyna Tilki, yaptığı son paylaşımda ise şaşırtıcı bir uyarıda bulundu. Kısa sürede izlenme rekorları kıran şarkının henüz satışa çıkmadığını söyleyen Tilki, sanki kendi şarkılarıymışçasına satışa sunulmuş bir eser üzerinden takipçilerini uyardı ve henüz şarkısının satışta olmadığını söyleyerek sevenlerinin bu sahte şarkıya itibar etmemesini ve onu satın almamasını istedi.

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