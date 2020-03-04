Algı Eke kimdir? Algı Eke nereli ve kaç yaşında?

Algı Eke, 1985 doğumludur. Galip Derviş isimli dizide canlandırdığı Hülya karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Algı Eke hakkında merak edilenler haberimizde... Algı Eke nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Hizmetçiler dizisinde Atiye Kulaksız karakterini canlandıran Algı Eke hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Algı Eke kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ALGI EKE KİMDİR?

Algı Eke, 16 Eylül 1985 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Aslen Artvinlidir ve Gürcü asıllıdır. Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan önce İstanbul Üniversitesi'nde Alman Dili ve Edebiyatı, sonra üniversite eğitimi için Berlin’e gitmiş ve burada tiyatro eleştirmenliği ve dramaturji okumuştur. İlk oyunculuk deneyimini 2008 yılında rol aldığı Baba Ocağı dizisi ile yaşayan Algı Eke; Hayat Sevince Güzel, Ayrılsak da Beraberiz, Galip Derviş, Annem Uyurken, Keşanlı Ali Destanı, Dürüye'nin Güğümleri, Guruldayan Kalpler, Kedi Özledi, Mazi Yarası gibi yapımlarda rol almıştır.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Hizmetçiler adlı dizide Atiye karakterine hayat veren Algı Eke, 1.67 metre boyunda, 51 kilo ve Başak burcudur.

Algı Eke'nin rol aldığı filmler:

2009 – Mazi Yarası (Sevda)

2013 – Kedi Özledi (Kıymet Sönmez)

2015 – Guruldayan Kalpler (Vicdan)

2015 – Yok Artık! (Melis)

2016 – Kaygı (Hasret)

2016 – Kaçma Birader (Esma Tunçbilek)

2017 – Kayseri Aslanı: Çin İşi (Zehra)

2017 – Cingöz Recai (Hülya)

2020 – Nasipse Olur (Günfer)

Algı Eke'nin rol aldığı diziler:

2008 – Baba Ocağı (Kısmet Kılıçparlar )

2010 – Dürüye’nin Güğümleri (Hayriye Gülbayır)

2011 – Keşanlı Ali Destanı (Fehime)

2012 – Annem Uyurken (İclal Aycan)

2013-2014 – Galip Derviş (Hülya Uçar)

2015 – Ayrılsak da Beraberiz (Berna)

2016 – Hayat Sevince Güzel (Zarife Toprak)

2017 – İsimsizler (Dr. Elif Toprak)

2020 – Hizmetçiler (Atiye)