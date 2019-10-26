Ali Ağaoğlu’nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli annesini dövdü

Bir dönem iş adamı Ali Ağaoğlu ile birlikte olan ve bu sayede adının geniş kitleler tarafından duyulmasını sağlayan Hazal Mesudiyeli eve alkollü geldiği gerekçesiyle kendisine hakaret eden annesi Nilgün Özbay'ı hem dövdü hem tehdit etti.

Kendisinden 40 yaş büyük iş adamı Ali Ağaoğlu ile ilişki yaşayarak adını magazin dergilerinin sayfalarına çıkartan Hazal Mesudiyeli’nin annesini dövdüğü haberi magazin dünyasına son dakika olarak düştü. İş adamı Cengiz Mesudiyeli’nin kızı olan genç kadın, 20 Mayıs günü annesi Nilgün Özbay ile tartışmaya başladı. İddiaya göre; 28 yaşındaki Hazal Mesudiyeli, eve alkollü halde geldiği için kendisine kızan annesini yere yatırdı. Mesudiyeli, saatlerce tokat atıp yumrukladığı annesini ‘Öleceksin o…’ diye tehdit etti.

ANNESİ ŞİKAYETÇİ OLDU

54 yaşındaki anne Nilgün Özbay, yaşadığı korku dolu anların ardından 155 Polis İmdat’ı aradı. Hastaneye giden anne, tedavisinin ardından kızından şikayetçi oldu. Savcılık, dayak olayıyla ilgili soruşturma başlattı. İfadesi alınan Hazal Mesudiyeli, annesinin kendisine “Bu evde sığıntısın, benim kölemsin” diye hakaret ettiğini anlattı. Bunun üzerine anneye de dava açıldı. Anne-kız, hakaret ve basit yaralama suçlarından 3.5’ar yıl hapis istemiyle yargılanacak.