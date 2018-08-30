Ali Ağaoğlu’nun eski sevgilisinden şaşırtan itiraf! “Ben de onu aldattım”

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Kendisinden 41 yaş büyük iş insanı Ali Ağaoğlu ile yaşadığı aşk nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Duygu Su Gülpınar ulusal bir kanalda yayınlanan programa katıldı. Gülpınar, ilişkide Ağaoğlu tarafından birçok kez aldatıldığını bunun üzerine kendisininde Ali Ağaoğlu’nu aldattığını itiraf etti.

“ALDATINCA NE HİSSETTİĞİMİ ANLASIN DİYE BEN DE YAPTIM”

3 yıllık ilişkilerinde karşılık birbirlerini aldattıklarını söyleyen Gülpınar sözlerine şöyle devam etti: “1995 doğumluyum. İlişkiyi yaşarken yaş problem olmuyordu. Farklı sebeplerden dolayı yaşananlar üst üste geldiğinde sonuç bu oluyor. Hızlı bir beyefendi. 1 olur 2 olur 3 olur… Ama bu kadar üst üste olunca artık yeter derim. Aynısını ben de yaptım. Nasıl bir his öğrensin diye. Kısasa kısas değil bu. Bende de bir şeyler bitti demek ki. O duvarlar, korumalar falan hiçbir şey ifade etmiyor. Bir şey olur ve karşındaki insanın her şeyi batar ya… Tam olarak öyle oldu” ifadelerini kullandı.