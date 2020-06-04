Ali Akdal kimdir? Ali Akdal nereli ve kaç yaşında?

Ali Akdal, 1991 doğumludur. Oyunculuğunun yanı sıra senaryo yazarı olarak birçok projede ismini duyuran Ali Akdal hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Ali Akdal nereli ve kaç yaşında?

Kardeş Payı dizisinde hayat verdiği Mafya Hüseyin karakteri ile tanınmaya başlayan Ali Akdal hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Ali Akdal kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

ALİ AKDAL KİMDİR?

Ali Akdal, 25 Mayıs 1991 yılında Van'da dünyaya gelmiştir. Aslen Konyalı olan Akdal, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Sinema Televizyon Bölümü mezunudur.

İlk oyunculuk deneyimini 2006 yılında Arka Sokaklar dizisi ile gerçekleştiren Ali Akdal, bugüne kadar 91.1, Yüz Yıllık Mühür, Kardeş Payı, İşler Güçler, Arka Sokaklar, Umut Yolcuları, Keşanlı Ali Destanı, Umutsuz Ev Kadınları, Bizim Okul, Cimri ile Cömert, Osmanlı Tokadı, Küçük Ağa, Ya Nasip Ya Kısmet, Vatanım Sensin, Hayat Sırları ve Egenin Hamsisi gibi projelerde rol almıştır.

Ali Akdal'ın rol aldığı diziler:

Jet Sosyete (2019)

Ege’nin Hamsisi (Ahmet Tütüncü, 2018)

Hayat Sırları (2017)

Vatanım Sensin (2017)

Çanakkale Yüzyıllık Mühür (Aleko, 2015)

Küçük Ağa (Kudret) 2014)

Kardeş Payı (Mafya Hüseyin, 2014-2015)

Osmanlı Tokadı (2013)

Bizim Okul (2013)

İşler Güçler (Kurgucu Aykut, 2012)

Umutsuz Ev Kadınları (2012)

Keşanlı Ali Destanı (Bölüm oyuncusu, 2011)

Umut Yolcuları (2010)

Arka Sokaklar (Bölüm oyuncusu, 2006)

Ali Akdal'ın rol aldığı filmler:

Aslı Gibidir (Klarnetçi, 2109)

Hedefim Sensin (Midyeci Ahmet, 2018)

Ailecek Şaşkınız (2018)

Ya Nasip Ya Kısmet (TV Filmi 2015)

91.1 (Hakan, 2015)

Cimri İle Cömert (2013)

Ali Akdal'ın senaryo ekibinde yer aldığı dizi:

Kardeş Payı (2015)