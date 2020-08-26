Ali Aksöz kimdir? Ali Aksöz nereli, kaç yaşında?

Son olarak I Am You adlı sinema filminde rol alan Ali Aksöz hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Ali Aksöz kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…
ALİ AKSÖZ KİMDİR?
Ali Aksöz, 1978 yılında Bitlis'te dünyaya gelmiştir. Beykent Üniversitesi’nden mezundur. Uzun yıllar Levent Kırca Tiyatrosu'nda oyun yazarlığı yapan Ali Aksöz pek çok reklam filminde oynadı.
İlk oyunculuk deneyimini Dağ isimli filmde hayat verdiği Selçuk karakteriyle yaşayan Ali Aksöz; Medcezir, Panzehir, Gamsız Hayat, Karayel, Ev Kadını ve I Am You gibi yapımlarda rol almıştır.
Ali Aksöz'ün rol aldığı diziler ve filmler:
2019 – I Am You (Osman) (Sinema Filmi)
2017 – Ev Kadını (Sinema Filmi)
2016 – Karayel (İskender) (Sinema Filmi)
2015 – Gamsız Hayat (Mert) (TV Dizisi)
2014 – Panzehir (Genç Hacı Emmi) (Sinema Filmi
2013 – Medcezir (Kenan) (TV Dizisi)
2012 – Dağ (Selçuk) (Sinema Filmi)