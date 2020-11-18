Ali Atay Son Yaz ile ekranlara dönüyor

Oyuncu Ali Atay, senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur'un kaleme aldığı 'Son Yaz' dizisi ile seyircilerin karşısına çıkıyor. Atay, bir süredir ara verdiği televizyon ekranlarına FOX TV ile dönecek.

Yapımını O3 Medya, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Burak Arlıel’in oturduğu ve senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur’un kaleme aldığı ‘Son Yaz’ın çekimleri geçen gün İstanbul’da başladı, İzmir Çeşme’de devam edecek.

Dizinin başrollerini Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit ve Hafsanur Sancaktutan paylaşırken onlara Emre Karayel, Sinan Tuzcu, Şebnem Dönmez, Arif Pişkin, Sezer Avcı, Halil Babür, Yasemin Yazıcı, Erdem Şanlı, Yunus Narin, Ata Nedim Arman, Sarp İkiler ve Cengiz Okuyucu gibi isimler eşlik edecek.

DİZİNİN KONUSU

FOX ekranında yayınlanacak yapımın konusu ise şöyle:

İdealist Savcı Selim Kara (Ali Atay) ile suç dünyası içinde büyümüş havai bir genç olan Akgün’ün (Alperen Duymaz) yolları beklenmedik bir şekilde kesişir. Savcı Selim, tehlikeli ve sorunlu olduğu kadar duygusal bir genç olan Akgün’ü, ailesinin yanına, Çeşme Adalet Sitesi’ne getirmek zorunda kalır. Bir yanda ellerinden kayıp giden evliliği ve ailesi, diğer yanda hayatını korumaya söz verdiği baş belası olan Akgün… Ege’de bir yaz daha bitmektedir ama aslında Selim, Akgün ve çevresindekiler için her şeyin alabora olacağı fırtınadan önceki ‘Son Yaz’dır biten.