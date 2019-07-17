Ali Barkın kimdir? Ali Barkın nereli ve kaç yaşında?

Ali Barkın, 1985 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Dilemma filmi ile yaşayan Ali Barkın hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Ali Barkın nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar FOX TV ekranlarında yayınlanan Her yerde Sen dizisinde Bora Durul karakterini canlandıran Ali Barkın hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Ali Barkın kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ALİ BARKIN KİMDİR?

Ali Barkın, 3 Ocak 1985 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Orta Doğu Teknik Üniversitesinde İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Kanada'da Vancouver Film School da Sinema ve Televizyon oyunculuğu eğitimi almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2010 yılında rol aldığı Dilemma filmi ile yaşayan Ali Barkın; Kırımlı ve 91.1 sinema filmlerinde de rol almıştır. Televizyon dünyasına ise Deniz Yıldızı dizisi ile giriş yapmış; Yeşil Deniz, Tanık, Eski Hikaye, Babalar ve Evlatlar, Hayat Devam Ediyor ve Şefkat Tepe dizilerinde rol almıştır.

Ali Barkın, şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Her Yerde Sen dizisinde Bora karakterine hayat vermektedir. Ali Barkın, 1.74 metre boyunda, 75 kilo ve Oğlak burcudur.

Ali Barkın'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Her Yerde Sen (Bora Durul) (TV Dizisi)

2018 – Çakallarla Dans 5 (Pıtırcık) (Sinema Filmi)

2018 – Görevimiz Tatil (Sinema Filmi)

2017 – Ayla (Pepe Muharrem) (Sinema Filmi)

2017 – Klavye Delikanlıları (Bayram) (TV Dizisi)

2016 – 91.1 (Sinema Filmi)

2014 – Kırımlı (Sinema Filmi)

2014 – Yeşil Deniz (Emin) (TV Dizisi)

2014 – Tanıklar (Adnan Kahveci) (TV Dizisi)

2013 – Eski Hikaye (Pamir) (TV Dizisi)

2011 – Hayat Devam Ediyor (Bekir) (TV Dizisi)

2010 – Şefkat Tepe (TV Dizisi)

2010 – Deniz Yıldızı (Kerem) (TV Dizisi)

2010 – Dilemma (Sinema Filmi)