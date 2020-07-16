Ali Biçim bağlarını kopardı

Bir dönem televizyon ekranlarında program sunan, sonrasında ise yakın arkadaşı ile Mesut Can Tomay ile birlikte YouTube hızlı bir giriş yapan Ali Biçim, Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi.

Eğlenceli içerikler üreterek geniş kitlelere ulaşan Biçim, geçtiğimiz günlerde talihsiz bir kaza geçirmiş. Geçirdiği kaza sonucu koltuk değnekleri ile yürüyen Ali Biçim, “Mesut’la beraber, video çekerken hoplayıp zıpladık. Neticesinde de ayağımda ki bağları koparmışım. Bir süre böyle gezmek durumundayız” açıklamasında bulundu.