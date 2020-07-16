Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Ali Biçim bağlarını kopardı
Ali Biçim bağlarını kopardı
Sosyal medya fenomeni Ali Biçim, video çekerken ayak bağlarını kopardı.
Emre ÇEVİK
Magazin 16 Temmuz 2020 - 10:36

Bir dönem televizyon ekranlarında program sunan, sonrasında ise yakın arkadaşı ile Mesut Can Tomay ile birlikte YouTube hızlı bir giriş yapan Ali Biçim, Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi.

Eğlenceli içerikler üreterek geniş kitlelere ulaşan Biçim, geçtiğimiz günlerde talihsiz bir kaza geçirmiş. Geçirdiği kaza sonucu koltuk değnekleri ile yürüyen Ali Biçim, “Mesut’la beraber, video çekerken hoplayıp zıpladık. Neticesinde de ayağımda ki bağları koparmışım. Bir süre böyle gezmek durumundayız” açıklamasında bulundu.

Etiketler