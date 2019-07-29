Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Ali Gültiken kızını evlendirdi, efsaneler bir araya geldi
Ali Gültiken kızını evlendirdi, efsaneler bir araya geldi
Eski Beşiktaşlı futbolcu Ali Gültiken'in kızı geride bıraktığımız akşam nikah masasına oturdu.
Magazin 29 Temmuz 2019 - 07:39

Bu mutlu gününde dostları ile bir araya gelen Ali Gültiken, kızını evlendirdiği bu özel günde Beşiktaş’ta top koşturduğu dönemde adının beraber anıldığı Metin Tekin ve Feyyaz Uçar’ı da ağırladı.

Geceye ayrıca Mehmet Özdilek ve Beşiktaş’ın efsane tektik direktörlerinden Gordon Milne de katıldı. Selen Gültiken ve Candiyar Ögütoğulları’nın Four Seasons Hotel’de gerçekleşen düğününden kareler sosyal medyada paylaşılırken, Gordon Milne’in olduğu kare büyük ilgi gördü.

Son güncelleme: 08:39 - 29.07.2019
Etiketler