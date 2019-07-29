Ali Gültiken kızını evlendirdi, efsaneler bir araya geldi

Bu mutlu gününde dostları ile bir araya gelen Ali Gültiken, kızını evlendirdiği bu özel günde Beşiktaş’ta top koşturduğu dönemde adının beraber anıldığı Metin Tekin ve Feyyaz Uçar’ı da ağırladı.

Geceye ayrıca Mehmet Özdilek ve Beşiktaş’ın efsane tektik direktörlerinden Gordon Milne de katıldı. Selen Gültiken ve Candiyar Ögütoğulları’nın Four Seasons Hotel’de gerçekleşen düğününden kareler sosyal medyada paylaşılırken, Gordon Milne’in olduğu kare büyük ilgi gördü.