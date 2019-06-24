Ali İhsan Varol’dan ‘montajcı’ya sert tepki

İstanbul seçimleri geride bıraktığımız gün sandık başına giden milyonların Ekrem İmamoğlu’nu seçmeleriyle sonuçlandı. Gerçekleşen bu demokrasi zaferi sonrasında pek çok ünlü isim sosyal medya hesabından seçim sonuçlarıyla ilgili paylaşımlarda bulunurken, sunucu Ali İhsan Varol son derece ilginç bir paylaşıma imza attı. Seçim öncesinde sosyal medyada dönmeye başlayan kendisiyle ilgili bir montaj videoyu gündeme getiren Varol, sunuculuğunu yaptığı Kelime Oyunu adlı programa uygulanan bu montajla ilgili olarak şu tepkiyi gösterdi:

“Yayılmasın diye sustum, şu tiviti atacağım anı sabırla bekledim. Ey bu montajı yapan kifayetsiz hırsız; çok hoş planlar kurmuştum senin için ama inanır mısın içim soğudu. Kal kendi mezbeleliğinde… Zaten senin gibi bir satılmış şimdiye kadar 806.415 defa pişman olmuştur”