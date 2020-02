Ali İpin kimdir? Ali İpin nereli ve kaç yaşında?

Son olarak Eltilerin Savaşı isimli sinema filminde rol alan Ali İpin hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Ali İpin kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ALİ İPİN KİMDİR?

Ali İpin, 21 Aralık 1955'te Ankara'da dünyaya gelmiştir. Tam adı Ali Ragıp İpin'dir. 1975 yılında girdiği Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 1978 yılında mezun oldu. 1981'de Devlet Tiyatrosu'ndan ayrılarak İsviçre'nin Cenevre kentindeki Conservatoire de Genéve'nin drama bölümüne misafir öğrenci olarak tiyatro eğitimlerine devam etti.

1982 yılında Türkiye'ye dönerek tekrar Devlet Tiyatrosu'na giren Ali İpin, 1985 yılında altı ay süre ile Cenevre'ye gönderildi. Bu süre içinde La Cour des Miracles tiyatrosunda reji asistanlığı yapan sanatçı, Devlet Tiyatrosu bünyesinde kırkın üzerinde oyunda rol alıp, altı oyunda da yardımcı yönetmen olarak görev aldı.Türk izleyicilerin Kurtlar Vadisi dizisinde Kirve rolüyle daha yakından tanıdığı usta oyuncu, Yaprak Dökümü, Kuzey Rüzgarı, Korkusuzlar, Tatlı Bela Fadime, Güzel Köylü gibi dizilerde rol almıştır.

Şimdilerde Eltilerin Savaşı adlı sinema filminde rol alan Ali İpin, 1.79 metre boyunda, 80 kilo ve Yay burcudur.

Ali İpin’in rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Eltilerin Savaşı (Sinema Filmi)

2018 – Can Kırıkları (Haşmet Köprülü) (TV Dizisi)

2017 – 2018 – Cennet’in Gözyaşları (Rıza Soyer) (TV Dizisi)

2016 – Hanım Köylü (Fikri Sabit) (TV Dizisi)

2015 – Hatırla Gönül (Kürşat Büyükşahin) (TV Dizisi)

2015 – Kurtlar Vadisi Pusu (Kirve) (TV Dizisi)

2014 – Güzel Köylü (Yusuf) (TV Dizisi)

2013 – Sürgün (Dimitri) (Sinema Filmi)

2013 – Kedi Özledi (Doktor) (Sinema Filmi)

2013 – Hoştanlı Kalaylı Saray (TV Dizisi)

2013 – Güzel Çirkin (TV Dizisi)

2012 – Ustura Kemal (Kaymakam) (TV Dizisi)

2011 – Behzat Ç.: Seni Kalbime Gömdüm (Emekli Polis Müfettişi) (Sinema Filmi)

2010 – İhanet (Ercüment) (TV Dizisi)

2010 – Umut Yolcuları (Vural Müdür) (TV Dizisi)

2010 – Aşk Bir Hayal (Baran Ağa) (TV Dizisi)

2009 – Hesaplaşma (Çetin) (TV Dizisi)

2008 – Kollama (TV Dizisi)

2008 – Arka Sokaklar (3. Sezon-TV Dizisi)

2008 – Baba Ocağı (Yusuf) (TV Dizisi)

2008 – Anında Görüntü Show (TV Dizisi)

2007 – Münferit (Şef) (Sinema Filmi)

2007 – Fırtınalı Aşk (Ekrem Tekinsoy) (TV Dizisi)

2007 – İstiklal: Söğütlü Hacer Ana (TV Filmi)

2007 – Tatlı Bela Fadime (Hulusi) (TV Dizisi)

2007 – Korkusuzlar (TV Dizisi)

2007 – Kuzey Rüzgarı (Cahit Hakman) (TV Dizisi)

2006 – Sırça Köşk (Üstün Sözeri) (TV Dizisi)

2006 – Yaprak Dökümü (Fahrettin) (TV Dizisi)

2005 – Kaleiçi (Soner Karaali) (TV Dizisi)

2005 – Beşinci Boyut (Adnan) (TV Dizisi)

2005 – Ömer Seyfettin: And ve Kaşağı (Dadaruh) (TV Filmi)

2005 – The Net 2.0 (Sinema Filmi)

2005 – Kurtlar Vadisi (Kirve) (TV Dizisi)

2004 – Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye'de (Emniyet Genel Müdürü) (Sinema Filmi)

2004 – Müjgan Bey (Fikri) (TV Dizisi)

2004 – Cennet Mahallesi (TV Dizisi)

2004 – Büyük Buluşma (Hilmi) (TV Dizisi)

2004 – Aliye (Balkan Hoca) (TV Dizisi)

2003 – Yuvadan Bir Kuş Uçtu (TV Dizisi)

2003 – Kasabanın İncisi (Nihat) (TV Dizisi)

2003 – Serseri Aşıklar (TV Dizisi)

2003 – Sevdim Seni Bir Kere (Cengiz Bey) (TV Dizisi)

2003 – Baba (TV Dizisi)

2003 – Alacakaranlık (TV Dizisi)

2002 – Asmalı Konak (Kemal) (TV Dizisi)

2002 – Çocuklar Duymasın (TV Dizisi)

2002 – Ben Bir İnsan (Sinema Filmi)

2001 – Saksıdaki Ağaç (Kahveci) (TV Dizisi)

2001 – Nasıl Evde Kaldım (Cemil) (TV Dizisi)

2000 – Samyeli (TV Dizisi)

Ali İpin’in rol aldığı tiyatro oyunları:

2012 – Yağmur Durduğunda – İstanbul Devlet Tiyatrosu

2009 – Lozan (oyun) – İstanbul Devlet Tiyatrosu

2008 – Ne Dersiniz Azizim – İstanbul Devlet Tiyatrosu

2002 – Bahçemdeki Ayı – Ankara Devlet Tiyatrosu

2001 – Vahşi Batı – Ankara Devlet Tiyatrosu

1999 – Tahta Çanaklar – Ankara Devlet Tiyatrosu

1999 – Romulus Büyük Romulus – Ankara Devlet Tiyatrosu

1998 – Tütüncü Dükkanı – Ankara Devlet Tiyatrosu

1997 – Ateşle Oynayan – Ankara Devlet Tiyatrosu

1996 – Ana (oyun) – Ankara Devlet Tiyatrosu

1996 – Resimli Osmanlı tarihi – Ankara Devlet Tiyatrosu

1995 – Ne Güzel Bir Gün – Ankara Devlet Tiyatrosu

1994 – İyi – Ankara Devlet Tiyatrosu

1994 – Çocuğum – Ankara Devlet Tiyatrosu

1993 – Bir Kadın Bir Erkek Vardı – Ankara Devlet Tiyatrosu

1992 – Woyzeck – Ankara Devlet Tiyatrosu

1990 – Galilei'nin Yaşamı – Ankara Devlet Tiyatrosu

1989 – Yunus Diye Göründüm – Ankara Devlet Tiyatrosu

1989 – Beyaz Geceler – Ankara Devlet Tiyatrosu

1988 – Ebedi Koca – Ankara Devlet Tiyatrosu

1987 – Bir Kadın Bir Düş Bir Oyun – Ankara Devlet Tiyatrosu –

1985 – Soytarılar Okulu – Ankara Devlet Tiyatrosu

1985 – Hırçın Kız – Ankara Devlet Tiyatrosu

1983 – Mine (oyun) – Ankara Devlet Tiyatrosu

1983 – Altın Göl – Ankara Devlet Tiyatrosu

1982 – Yine Başladılar Şarkılarına – Ankara Devlet Tiyatrosu

1982 – Üç Kız Kardeş – Ankara Devlet Tiyatrosu

1980 – O Güzelim Kaymaklı Dondurma Rengi Elbise – Ankara Devlet Tiyatrosu

1980 – Tartuffe – Ankara Devlet Tiyatrosu

1979 – V.Frank – Ankara Devlet Tiyatrosu

1979 – Arturo Ui'nin Önlenebilir Yükselişi – Ankara Devlet Tiyatrosu

1978 – Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım – Ankara Devlet Tiyatrosu

Ali İpin’in yönettiği tiyatro oyunları:

2005 – Harputta Bir Amerikalı – İstanbul Devlet Tiyatrosu

2004 – Bir Kuşluk Vakti – Ankara Devlet Tiyatrosu