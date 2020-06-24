Ali Kundilli konusu ve oyuncu kadrosu… Ali Kundilli’de kimler oynuyor?

Ali Kundilli; yeni projeler, icatlar üreten ve yaptığı bu icatların bir gün mutlaka keşfedileceğini bu sayede hayallerine kavuşabileceğini düşünen biridir ve film bu ismin etrafında geçer.
ALİ KUNDİLLİ’DE KİMLER OYNUYOR?
Cem Gelinoğlu
Zeynep Aktuğ
Sami Aksu
Ezgi Tombul
Emre Mutlu
Bilal Kaya
İcmal Aktuna
ALİ KUNDİLLİ KONUSU
Ali Kundilli; yeni projeler, icatlar üreten ve yaptığı bu icatların bir gün mutlaka keşfedileceğini bu sayede hayallerine kavuşabileceğini düşünen biridir. Çocukluk arkadaşı Vedat ile aynı mahallede büyümüşlerdir. Vedat; sürekli Ali’nin yanında olan, hayallerini paylaşan en iyi arkadaşıdır. Ali mahallenin güzel kızı İlknur’a, Vedat ise İlknur’un kız kardeşi Ayşe’ye aşıktır. İkili daima bacanak olmak istemektedir. Ancak İlknur’un babası, Ali ile İlknur’un evlenebilmesi için Ali’nin sigortalı bir işe girmesini şart koşmaktadır. Ali ise sigortalı bir işte çalışmayı reddedmektedir. Vedat’ın kına gecesinde yaşananlardan sonra tüm olaylar başka bir hale dönüşür.