Ali Kundilli konusu ve oyuncu kadrosu… Ali Kundilli’de kimler oynuyor?

Ali Kundilli; yeni projeler, icatlar üreten ve yaptığı bu icatların bir gün mutlaka keşfedileceğini bu sayede hayallerine kavuşabileceğini düşünen biridir ve film bu ismin etrafında geçer.

ALİ KUNDİLLİ’DE KİMLER OYNUYOR?

Cem Gelinoğlu

Zeynep Aktuğ

Sami Aksu

Ezgi Tombul

Emre Mutlu

Bilal Kaya

İcmal Aktuna

ALİ KUNDİLLİ KONUSU

Ali Kundilli; yeni projeler, icatlar üreten ve yaptığı bu icatların bir gün mutlaka keşfedileceğini bu sayede hayallerine kavuşabileceğini düşünen biridir. Çocukluk arkadaşı Vedat ile aynı mahallede büyümüşlerdir. Vedat; sürekli Ali’nin yanında olan, hayallerini paylaşan en iyi arkadaşıdır. Ali mahallenin güzel kızı İlknur’a, Vedat ise İlknur’un kız kardeşi Ayşe’ye aşıktır. İkili daima bacanak olmak istemektedir. Ancak İlknur’un babası, Ali ile İlknur’un evlenebilmesi için Ali’nin sigortalı bir işe girmesini şart koşmaktadır. Ali ise sigortalı bir işte çalışmayı reddedmektedir. Vedat’ın kına gecesinde yaşananlardan sonra tüm olaylar başka bir hale dönüşür.