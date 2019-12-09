Ali Rıza Kubilay kimdir? Ali Rıza Kubilay nereli ve kaç yaşında?

Ali Rıza Kubilay, 1977 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Made in Europe adlı sinema filmi ile çıkan Ali Rıza Kubilay hakkında merak edilenler haberimizde... Ali Rıza Kubilay nereli ve kaç yaşında?

Son olarak Fox TV ekranlarında yayınlanan Kurşun dizisinde Harun karakterini canlandıran Ali Rıza Kubilay hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Ali Rıza Kubilay kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ALİ RIZA KUBİLAY KİMDİR?

Ali Rıza Kubilay, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezundur. Mezuniyetinin ardından İstanbul'a yerleşmiş ve Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlamıştır.

Nazlı Yarim, Keşanlı Ali Destanı, Benim Adım Gültepe ve Arkadaşlar İyidir gibi yapımlarda rol almıştır.

Son olarak Fox TV ekranlarında yayınlanan Kurşun adlı dizide Harun karakterine hayat veren Ali Rıza Kubilay, 1.86 metre boyunda, 83 kilo ve Balık burcudur.

Ödülleri:

2008 – 15. Uluslararası Altın Koza Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu (Made in Europe)

Ali Rıza Kubilay’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kurşun (Harun) (TV Dizisi)

2019 – Ölümcül Labirent (Vere Tindale Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2018 – Rampage: Büyük Yıkım (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2018 – Eski Köye Yeni Adet (Sinema Filmi)

2017 – John Wick 2 (Peter Serafinowicz Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2015 – Maymun Prens (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2014 – Benim Adım Gültepe (Yavuz) (TV Dizisi)

2013 – The Blacklist (Hisham Tawfiq/Amir Arison Seslendirmesi) (TV Dizisi)

2012 – Hobbit: Beklenmedik Yolculuk (Dori Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2011 – Keşanlı Ali Destanı (Tetik Necmi) (TV Dizisi)

2007 – Nazlı Yarim (TV Dizisi)

2007 – Made in Europe (Ahmet) (Sinema Filmi)