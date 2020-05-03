Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Ali Sunal, ‘Keşke o uçağa binmeseydik’
Ali Sunal, ‘Keşke o uçağa binmeseydik’
Usta oyuncu Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, Kanal D ekranlarında yayınlanan magazin programına konuk oldu. Sunal'ın babasıyla ilgili anlattıkları herkesi duygulandırdı.
Magazin 3 Mayıs 2020 - 14:53

Karantina günlerini eşi ve kızı Narin ile geçirdiğini söyleyen Ali Sunal, bir magazin programına konuk oldu. Bu süreçte babanın filmlerini izliyor musun?” sorusuna, “Kaybettiğimizden beri izleyemiyorum, kızımla inşallah” diye yanıt verdi.

“KEŞKE O UÇAĞA BİNMESEYDİK”

Sunal’ın ölümüyle ilgili de konuşan Sunal, “Hayatımda keşke demeyi hiç sevmem hatta kimsenin bu şekilde yaşamasını da istemem ama bazen ‘keşke o uçağa binmeseydik’ diyorum. Ama bununla yaşamam mümkün değil. O zaman kızıma karşı bu kadar güler yüzlü olamam böyle bir lüksüm yok” dedi.

İLGİLİ HABERAli Sunal'ın karantina hali
Son güncelleme: 15:24 - 03.05.2020
Etiketler