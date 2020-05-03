Ali Sunal, ‘Keşke o uçağa binmeseydik’

Karantina günlerini eşi ve kızı Narin ile geçirdiğini söyleyen Ali Sunal, bir magazin programına konuk oldu. Bu süreçte babanın filmlerini izliyor musun?” sorusuna, “Kaybettiğimizden beri izleyemiyorum, kızımla inşallah” diye yanıt verdi.

“KEŞKE O UÇAĞA BİNMESEYDİK”

Sunal’ın ölümüyle ilgili de konuşan Sunal, “Hayatımda keşke demeyi hiç sevmem hatta kimsenin bu şekilde yaşamasını da istemem ama bazen ‘keşke o uçağa binmeseydik’ diyorum. Ama bununla yaşamam mümkün değil. O zaman kızıma karşı bu kadar güler yüzlü olamam böyle bir lüksüm yok” dedi.