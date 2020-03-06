Ali Sunal kızı Narin’i kardeşi Ezo Sunal ile eğlendirdi

Ali Sunal, altı aylık kızı Narin'i, kardeşi Ezo Sunal ile birlikte eğlendirdi. Kardeşler Narin için Sar Sar Sar oyunu yaptı...

Merhum oyuncu Kemal Sunal’ın kendi gibi oyuncu olan oğlu Ali Sunal, altı aylık kızı Narin’i, kardeşi Ezo Sunal ile birlikte eğlendirdi. Narin için Sar Sar Sar şarkısını söyleyip dans eden kardeşlerin eğlenceli anları, anneleri Gül Sunal tarafından kameraya çekildi.

İzlerken tebessüm ettiren görüntüyü Instagram hesabından paylaşan Ezo Sunal “Narin için Sar Sar Sar oyunumuzu yaptık. Ali Sunal’ın oyunu ve şarkımı öğrendiğini görünce mühtiş mutlu oldum tabii. Bugünleri de mi görecektik… Annem de boş durur mu tabii hemen video çekmiş” dedi.