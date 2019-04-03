Ali Sunal, Nazlı’nın yanından ayrılmıyor
Markalar Sokağı’nda bulunan bir restoranda güneşli havanın keyfini çıkaran ve baş başa yemek yiyen çift restoran çıkışı kendilerini bekleyen gazetecilerin objektiflerine mutluluk pozu verdi. 4,5 aylık hamile olan Nazlı Sunal’ın hamilelik kilolarını daha almaya başlamadığı gözlenirken, ünlü oyuncu Ali Sunal’ın da eşinin elini biran olsun bırakmadığı gözlerden kaçmadı. Gazetecilerden soru almadan alışveriş merkezine giren Sunal ailesi, uzun süre alışveriş yaptıktan sonra alışveriş merkezinden ayrıldılar.