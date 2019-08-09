Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade’den doğum sonrası ilk fotoğraf

Ali Sunal, geçen yıl mart ayında avukat Nazlı Kurbanzade ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin bebekleri önceki gün dünyaya gelmişti. Kadıköy’deki özel bir hastanede dünyaya gelen bebeğe, Narin adı verilmişti.

“KIZIMIZ ÇOK İYİ”

Ali Sunal-Nazlı Kurbanzade çiftinden doğum sonrası ilk poz geldi. Nazlı Kurbanzade, sosyal medya sayfasından yayınladığı kareye, “Tüm güzel mesajlarınız ve iyi dilekleriniz için teşekkür ederiz. Biz çok iyiyiz, kızımız çok iyi. Herkese tek tek dönemiyoruz, malum biraz başımız karışık. Sizi çok seviyorum, iyi ki varsınız” notunu düştü.