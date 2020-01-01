Ali Sunal’dan duygusal Kemal Sunal paylaşımı

Oyuncu Ali Sunal sosyal medya hesabı üzerinden son derece duygusal bir paylaşıma imza attı. Kızı Narin ile birlikte görüldüğü bir videosunu paylaşan Sunal takipçilerini de duygulandırdı.

Güldür Güldür programı ile kendisinden söz ettiren ve beyaz perde de başarılı işlere imza atan Ali Sunal, zaman zaman babası Kemal Sunal’la ilgili paylaşımlara imza atıyor. Babasına duyduğu özlemi dile getirmekten çekinmeyen Ali Sunal, bu defa kızı Narin üzerinden babasına selam gönderdi.

DAKİKALARCA YAPTI…

Kızını kucağında gezdirirken, kapağında Kemal Sunal fotoğrafının bulunduğu bir kitabın yanına giden Ali Sunal, Narin’in kapaktaki fotoğrafı sevdiğini fark etti. Ali Sunal o anların videosunu:

“Bir anda kitabın durduğu rafa götürdüm ve kendi kendine dakikalarca böyle yapmaya başladı. Gözyaşlarımı tutamadım paylaşmak istedim büyük ailemle… Benim için yılın en duygusal anı! Hepinize mutlu yıllar diliyorum sevgiler…”