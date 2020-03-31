Ali Sunal’dan ‘Kemal Sunal filmleri’ itirafı

Ev karantinasını devam ettiren oyuncu Ali Sunal, sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle bir soru cevap etkinliği gerçekleştirdi. Sunal, babasının filmleriyle ilgili yaptığı itirafla dikkat çekti.

Corona virüsü salgınından korunmak adına ailesiyle birlikte ev karantinasında olan Ali Sunal, Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle soru cevap etkinliği gerçekleştirdi.

Kendisine yöneltilen tüm sorulara içtenlikle yanıt veren Ali Sunal, babası ve Hababam Sınıfı filmleriyle ilgili sorulara da içtenlikle yanıt verdi.

Ali Sunal bir takipçisinden gelen ‘Kemal Sunal filmlerini izledin mi hiç?’ şeklindeki soruya “Kaybettiğimizden beri izleyemiyorum, kızımla inşallah” yanıtını vererek babasının filmleriyle ilgili bir itirafta bulunmuş oldu.