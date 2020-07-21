Ali Sunal’ın eşi Nazlı Sunal’dan bebeğinin çıplak fotoğraflarını kullananlara tepki

Ali Sunal ile iki yıl önce evlenerek dünya evine giren Nazlı Kurbanzade Sunal, bebeğinin çıplak fotoğraflarını yayınlayanlara ateş püskürdü ve "Günümüz şartlarında kimin ne düşündüğünü bilmediğimiz bu dönemde, bu tip çocuk fotoğrafarının alenen yayınlanmasını bir anne olarak doğru bulmuyorum" dedi.

Ali Sunal, eşi Nazlı Kurbanzade Sunal ve 1 yaşına girmek üzere olan kızları Narin ile tatilde. Çiftin geçen gün evlerinin plajında denize girerken kızlarıyla birlikte fotoğrafları çekildi ve basına yansıması Sunal çiftini pek mutlu etmedi. Kızlarının çıplak fotoğraflarının yayınlanmasından dolayı üzgün olduklarını belirten Nazlı Sunal “Bu sabah gazetelerde kızımız Narin ile evimizin plajında denize girerken çekilmiş fotoğraflarımızı gördük. Çekmeyin demiyorum ama küçük bir bebeğin çıplak fotoğrafını gazetede görmek inanın hiç hoşumuza gitmedi. Hele ki günümüz şartlarında kimin ne düşündüğünü bilmediğimiz bu dönemde bu tip çocuk fotoğraflarının alenen yayınlanmasını bir anne olarak doğru bulmuyorum” dedi…