Ali Sunal’ın eşi Nazlı Sunal’dan bebeğinin çıplak fotoğraflarını kullananlara tepki
Ali Sunal, eşi Nazlı Kurbanzade Sunal ve 1 yaşına girmek üzere olan kızları Narin ile tatilde. Çiftin geçen gün evlerinin plajında denize girerken kızlarıyla birlikte fotoğrafları çekildi ve basına yansıması Sunal çiftini pek mutlu etmedi. Kızlarının çıplak fotoğraflarının yayınlanmasından dolayı üzgün olduklarını belirten Nazlı Sunal “Bu sabah gazetelerde kızımız Narin ile evimizin plajında denize girerken çekilmiş fotoğraflarımızı gördük. Çekmeyin demiyorum ama küçük bir bebeğin çıplak fotoğrafını gazetede görmek inanın hiç hoşumuza gitmedi. Hele ki günümüz şartlarında kimin ne düşündüğünü bilmediğimiz bu dönemde bu tip çocuk fotoğraflarının alenen yayınlanmasını bir anne olarak doğru bulmuyorum” dedi…