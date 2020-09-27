Ali Sürmeli kimdir? Ali Sürmeli kaç yaşında ve nereli?

Usta oyuncu Ali Sürmeli'nin rahatsızlanarak hastanede tedaviye alındığı açıklandı. Bu gelişmenin ardından oyuncunun hayatı hakkındaki bilgiler merak edilmeye başlandı. Onlarca tiyatro ve filmde yer alan Ali Sürmeli, son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ve Mucize 2 gibi yapımlarda rol almıştı. İşte oyuncunun hayatı ve kariyeri hakkındaki bilgiler...

ALİ SÜRMELİ KİMDİR?

Ali Sürmeli 7 Nisan 1959, Solhan, Bingöl doğumlu Zaza asıllı Türk tiyatro ve sinema oyuncusudur.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Devlet Konservatuvarı “Tiyatro” bölümünden mezun (1985) olan sanatçı, Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nde görev yaptı.

Sinema filmleri ve dizilerde oynadı. İlk başrolü 1995 yılında oynadığı ve yönetmenliğini Tülay Eratalay’ın yaptığı Düş, Gerçek, Bir de Sinema adlı filmdir. Deli Yürek dizisiyle televizyonda tanındı.

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde can verdiği Zaza Dayı karakteriyle hafızalara kazınmıştır. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Doğan Baba karakteriyle rol almaya başlamıştır.